ബെംഗളൂരു : ജയത്തിനരികെ എത്തിയ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സിനെ സമനിലയിൽ തളച്ച് ബെംഗളൂരു എഫ് സി. ഇരു കൂട്ടരും രണ്ടു ഗോൾ വീതം സ്വന്തമാക്കി. മത്സരം തുടങ്ങി ആദ്യ 16ആം മിനിറ്റിൽ ലഭിച്ച പെനാൽറ്റി സ്ലാവിസ സ്റ്റൊജാനോവിച്ച് ഗോൾ ആക്കിയതോടെ കൊമ്പൻമാർ മുന്നിലെത്തി. ശേഷം 40ആം മിനിറ്റിൽ കറേജ് പെകുസണ്‍ ഗോൾ നേടിയതോടെ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സ് ജയം ഉറപ്പിച്ചു.

An enthralling game of two halves ends with @bengalurufc and @KeralaBlasters sharing the honours in #BENKER!#HeroISL #LetsFootball #FanBannaPadega pic.twitter.com/jBH7W5x5s5

— Indian Super League (@IndSuperLeague) February 6, 2019