ഡൽഹിയെ സമനിലയിൽ കുരുക്കി നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് യുണൈറ്റഡ്

അസ്സാം : ഡൽഹി ഡയനാമോസിനെ സമനിലയിൽ കുരുക്കി നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് യുണൈറ്റഡ്. ഇരു ടീമും ഓരോ ഗോൾ വീതം സ്വന്തമാക്കി. മത്സരത്തിന്റെ ആദ്യ പകുതിയിൽ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് യുണൈറ്റഡ് മുന്നിട്ടു നിന്നെങ്കിലും ഗോൾ നേടിയില്ല. രണ്ടാം പകുതിയിലേക്ക് കടന്നപ്പോൾ നോർത്ത് ഈസ്റ്റിനെ ഞെട്ടിച്ച് കൊണ്ട് 67ആം മിനിറ്റിൽ മാർക്കോസ് ടെബാർ നേടിയ ഗോളിലൂടെ ഡൽഹി മുന്നിലെത്തി.

The final whistle rings out in Guwahati, where @NEUtdFC and @DelhiDynamos have played out an entertaining draw to take home a point each.#HeroISL #LetsFootball #FanBannaPadega #NEUDEL pic.twitter.com/k0dAaKb5L5

— Indian Super League (@IndSuperLeague) February 7, 2019