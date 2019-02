മഡ്ഗോ‌വ: ഐ എസ് എല്ലിൽ അവസാന എവേ മത്സരത്തിനായി കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സും, പ്ലേ ഓഫ് ഉറപ്പിക്കാൻ ഗോവയും തമ്മിയിൽ ഇന്ന് ഏറ്റുമുട്ടും. വൈകിട്ട് ഏഴരയ്ക്കാണ് മത്സരം. കൊച്ചിയിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ ഗോവ ഒന്നിനെതിരെ മൂന്ന് ഗോളിനും,അവസാന മത്സരത്തിൽ ചെന്നൈയിൻ എഫ് സിക്കെതിരെ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സ് മൂന്ന് ഗോളിനും വിജയിച്ചിരുന്നു. 16 കളിയിൽ രണ്ടെണ്ണം മാത്രം ജയിച്ച് 14 പോയിന്‍റുമായി എട്ടാം സ്ഥാനത്താണ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ്. 15 കളിയിൽ 28 പോയിന്‍റുമായി രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ് ഗോവ.

