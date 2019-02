ന്യൂഡല്‍ഹി: ഡല്‍ഹിയിലും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലും നേരിയ ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെട്ടു. 4.0 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂചലനമാണ് ഉണ്ടായത്. ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ ഷംലി- ഭാഗ്പത്തിലാണ് ഭൂചലനത്തിന്റെ പ്രഭവകേന്ദ്രമെന്ന് കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു. ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെട്ട ചിലര്‍ ഇക്കാര്യം ട്വിറ്ററില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

I felt the #Earthquake in #Delhi around 8:00 AM

Not big tremors but were felt

— Manish Sood (@The_ManishSood) February 20, 2019