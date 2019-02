എടികെയ്ക്ക് എതിരെ അനായാസ ജയവുമായി മുംബൈ സിറ്റി

കൊൽക്കത്ത : എടികെയ്ക്കെതിരെ അനായാസ ജയവുമായി മുംബൈ സിറ്റി. ഒന്നിനെതിരെ മൂന്ന് ഗോളുകൾക്ക് എടികെയെ തോൽപ്പിച്ചാണ് മുംബൈ പ്ലേ ഓഫ് ഉറപ്പിച്ചത്. മൊഡൗ സൗഗു(26,39,60 ) നേടിയ മൂന്നു ഗോളുകള്‍ മുംബൈയുടെ ജയം അനായാസമാക്കി.

The referee brings proceedings to halt in Kolkata, where @MumbaiCityFC have beaten @ATKFC to secure the third semi-final spot in #HeroISL 2018-19!#LetsFootball #FanBannaPadega #KOLMUM pic.twitter.com/bxGiYbxQgH

— Indian Super League (@IndSuperLeague) February 22, 2019