ചെന്നൈ : പ്രഥമ പ്രോ വോളിബോൾ ലീഗില് കന്നി കിരീടം സ്വന്തമാക്കി ചെന്നൈ സ്പാർട്ടൻസ്. കാലിക്കറ്റ് ഹീറോസിനെ നേരിട്ടുളള സെറ്റുകൾക്ക് പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് ചെന്നൈ കിരീടമണിഞ്ഞത്.
Your #RuPayPVL CHAMPIONS!#ThrillKaCall #ThattuvomThukkuvom@chennaispartans pic.twitter.com/DMHr2Psh7E
— Pro Volleyball (@ProVolleyballIN) February 22, 2019
വിദേശ താരങ്ങളായ റൂഡി വെർഹോഫ്, റസ്ലാൻ സോറോകിൻസ്, മലയാളി താരങ്ങളായ കപിൽദേവ്, അഖിൻ ജാസ്, വിബിൻ എം ജോർജ് എന്നിവരുടെ മികച്ച പ്രകടനം ചെന്നൈയുടെ ജയം എളുപ്പമാക്കി. സ്കോർ 15-11, 15-12, 16-14.
Jubilation. Elation. Satisfaction.
The @chennaispartans answered the #ThrillKaCall to be crowned CHAMPIONS 🏆#RuPayPVL #ThattuvomThukkuvom pic.twitter.com/bSJ3aBpVqs
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