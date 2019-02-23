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പ്രഥമ പ്രോ വോളിബോൾ ലീഗില്‍ കിരീടം സ്വന്തമാക്കി ചെന്നൈ സ്‌പാർട്ടൻസ്

Feb 23, 2019, 04:15 pm IST
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Chennai-Spartans

ചെന്നൈ : പ്രഥമ പ്രോ വോളിബോൾ ലീഗില്‍ കന്നി കിരീടം സ്വന്തമാക്കി ചെന്നൈ സ്‌പാർട്ടൻസ്. കാലിക്കറ്റ് ഹീറോസിനെ നേരിട്ടുളള സെറ്റുകൾക്ക് പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് ചെന്നൈ കിരീടമണിഞ്ഞത്.

വിദേശ താരങ്ങളായ റൂഡി വെർഹോഫ്, റസ്‍ലാൻ സോറോകിൻസ്, മലയാളി താരങ്ങളായ കപിൽദേവ്, അഖിൻ ജാസ്, വിബിൻ എം ജോർജ് എന്നിവരുടെ മികച്ച പ്രകടനം ചെന്നൈയുടെ ജയം എളുപ്പമാക്കി. സ്കോർ 15-11, 15-12, 16-14.

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