ന്യൂ​ഡ​ല്‍​ഹി: ഉത്തരപ്രദേശിലെ പ്രയാ​ഗ്രാജിലെ കുംഭമേളയില്‍ പങ്ക് ചേരുന്നതിനിടയിലാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ശുചീകരണ തൊളിലാളികളുടെ കാലുകള്‍ കഴുകി തുടച്ച് ആദരവ് അര്‍പ്പിച്ചത്. അഞ്ചോളം തൊഴിലാളികളുള്‍ക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി പാദങ്ങള്‍ കഴുകി ആദരവര്‍പ്പിച്ചു .

കുംഭമേള ‘സ്വഛ്‌ കുംഭാക്കി മാറ്റുന്നതില്‍ ഇവര്‍ വഹിക്കുന്ന പങ്ക് കാണാതിരിക്കാന്‍ കഴിയില്ല എന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പറ‍ഞ്ഞു. ആരും തന്നെ അവരെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും എത്ര ഭംഗിയാണ് അവര്‍ ഈ കുംഭമേള നടക്കുന്ന സ്ഥലം സൂക്ഷിക്കുന്നത്. ഇവര്‍ തികച്ചും പ്രശംസ അര്‍ഹിക്കുന്നുവെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

സ്വച്ഛ് കുംഭയില്‍ പങ്കാളികളായ എല്ലാവര്‍ക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദിയും പ്രധാനമന്ത്രി പറയാന്‍ മറന്നില്ല. ത്രിവേണി സംഗമത്തില്‍ സ്നാനത്തിന് ശേഷം കിസാന്‍ സമ്മാന്‍ പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനത്തിനുശേഷമായിരുന്നു പ്രയാ​ഗ്രാജിലേക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി സന്ദര്‍ശനത്തിനായി എത്തിയത്.

Moments I’ll cherish for my entire life!

Honouring remarkable Safai Karamcharis, who have taken the lead when it comes to realising the dream of a Swachh Bharat!

I salute each and every person making a contribution towards a Swachh Bharat pic.twitter.com/IsjuCgjlkn

— Narendra Modi (@narendramodi) February 24, 2019