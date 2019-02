അയര്‍ലാന്‍ഡിനെതിരായ മൂന്നാം ടി20യിലും മിന്നും വിജയവുമായി അഫ്ഗാനിസ്താന്‍. ഇക്കുറിയും സ്‌കോര്‍ബോര്‍ഡ് 200 കടത്തിയ അഫ്ഗാന്‍, 32 റണ്‍സിന്റെ കിടിലന്‍ ജയം സ്വന്തമാക്കി. ഇതോടെ മൂന്ന് മത്സരങ്ങളടങ്ങിയ പരമ്പര അഫ്ഗാനിസ്താന്‍ 3-0 തൂത്തുവാരി. ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത അഫ്ഗാനിസ്താന്‍ കുറിച്ചത് ഏഴിന് 210 റണ്‍സ്. അര്‍ദ്ധ സെഞ്ച്വറി നേടിയ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ബാറ്റിങ് മികവിലാണ് അഫ്ഗാന്‍ കൂറ്റന്‍ സ്‌കോര്‍ നേിടയത്.20 ഓവറില്‍ 278 റണ്‍സ് എന്ന പടുകൂറ്റന്‍ സ്‌കോര്‍ കെട്ടിപ്പടുത്താണ് ‘കുട്ടി ക്രിക്കറ്റി’ലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്‌കോര്‍ എന്ന റെക്കോര്‍ഡ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്‍ സ്വന്തം കൈപിടിയിലൊതുക്കിയത്. ശ്രീലങ്കക്കെതിരെ ആസ്‌ട്രേലിയ 2016ല്‍ നേടിയ 263/3 എന്ന സ്‌കോറാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്‍ മറികടന്നത്.

Rashid Khan does it again as Afghanistan seal the series 3-0!

The spin-wizard takes 5/27 including a hat-trick after Mohammad Nabi's 81 set up a 32 run victory!#AFGviRE scorecard ➡️ https://t.co/ND4roWezmV pic.twitter.com/k09idHMfJL

— ICC (@ICC) February 24, 2019