ന്യൂ​ഡ​ല്‍​ഹി: വ്യോമസേന പൈലറ്റിനെ കാണാനില്ലെന്ന് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ​മ​ന്ത്രാ​ല​യ വ​ക്താ​വ് ര​വി​ഷ് കു​മാ​ര്‍ സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ച​തി​നു പി​ന്നാ​ലെ​ പ്രതികരണവുമായി കോ​ണ്‍​ഗ്ര​സ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ന്‍ രാഹുൽ ഗാന്ധി. ​ അതീവ ദു​ഖ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് നമ്മു​ടെ ധീ​ര​നാ​യ പൈ​ല​റ്റി​നെ കാ​ണാ​താ​യ വി​വ​രം കേ​ട്ട​ത്. ​

🇮🇳 I’m sorry to hear that one of our brave IAF pilots is missing. I hope he will return home soon, unharmed. We stand by our armed forces in these difficult times. 🇮🇳

