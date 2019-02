ഈ വീരജവാന്റെ ജീവിതകഥ ഇനി വെള്ളിത്തിരയില്‍

2008 മുബൈ ഭീകരാക്രമണത്തില്‍ വീരചരമം പ്രാപിച്ച മേജര്‍ സന്ദീപ് ഉണ്ണിക്യഷ്ണന്റെ ജീവിത കഥ ഇനി വെള്ളിതിരയില്‍.എന്‍.എസ്.ജി കമാന്‍ഡോ സംഘത്തിന്റെ തലവനായിരുന്ന മേജര്‍ സന്ദീപ് ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍ മുംബൈ താജ് ഹോട്ടലില്‍ ഭീകരരെ നേരിടുന്നതിനിടെയാണ് വീരമൃത്യു വരിച്ചത്.

2009 ജനുവരി 26ന് രാജ്യം അശോകചക്ര ബഹുമതി നല്‍കി സന്ദീപ് ഉണ്ണികൃഷ്ണനെ ആദരിച്ചിരുന്നു.ഭീകരരില്‍ നിന്നും 14 ബന്ദികളെ രക്ഷിച്ചതിന് ശേഷമായിരുന്നു സന്ദീപ് ഉണ്ണിക്യഷ്ണന്റെ ധീരചരമം.സാണി പിക്‌ചേഴ്‌സിന്റെ കൂടെ തെലുഗ് താരം മഹേഷ് ബാബുവിന്റെ നിര്‍മ്മാണ കമ്പനിയായ ജി മഹേഷ് ബാബു എന്റര്‍ടെയ്ന്‍മെന്റ്‌സാണ് ചിത്രം നിര്‍മ്മിക്കുന്നത്.

Honoured to bring you the story of our National hero – Major Sandeep Unnikrishnan…

Sending my best wishes to @AdiviSesh, director @sashikirantikka, team @GMBents, @AplusSMovies… & Congratulations @SonyPicsIndia on your debut Telugu production👍🏻#MajorTheFilm pic.twitter.com/BZf4gSE1Rn

