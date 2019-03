പുതിയ ടീമിലേക്ക് ചുവട്മാറി സൂപ്പര്‍ താരം വിനീഷ്യസ് ജൂനിയര്‍

റയലിന്റെ സൂപ്പര്‍ താരം വിനീഷ്യസ് ജൂനിയര്‍ ഇനി ബ്രസീലിനുവേണ്ടി കളിക്കും.മാര്‍ച്ചില്‍ നടക്കാനിരിക്കുന്ന ഗ്ലോബല്‍ ടൂര്‍ മത്സരത്തിനാണ് വിനീഷ്യസ് ജൂനിയര്‍ബ്രസീല്‍ ടീമില്‍ ഇടംപിടിച്ചിരിക്കുകുന്നത്. പനാമക്കും ചെക് റിപ്പബ്ലിക്കിനെതിരെയുമാണ് മത്സരങ്ങള്‍.സാന്റിയാഗോ സ്‌കൊളാരിക്ക് കീഴില്‍ റയലില്‍ അസാമാന്യ പ്രകടനമാണ് താരം കാഴ്ച്ചവെക്കുന്നത്. തനത് ബ്രസീലിയന്‍ മെയ്‌വഴക്കം കൊണ്ട് എതിര്‍ പ്രതിരോധത്തെ കാഴ്ച്ചക്കാരാക്കുന്ന പ്രകടനമാണ് വിനീഷ്യസ് ജൂനിയര്‍ പുറത്തെടുക്കുന്നത്.

Vinicius Junior has earned his first #Brasil call up 🇧🇷

Parabens @vini11Oficial 👏 pic.twitter.com/2Yw5HhQiOp

— Brasil Global Tour (@BGT_ENG) February 28, 2019