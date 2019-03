ശ്രീ​ന​ഗ​ര്‍: ജമ്മു കാശ്മീരിൽ വീണ്ടും ഏറ്റുമുട്ടൽ. അ​തി​ര്‍​ത്തി പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ പാ​ക് പ്ര​കോ​പ​ന​ങ്ങ​ള്‍​ തുടരുന്നതിന് പി​ന്നാ​ലെ ത്രാ​ലി​ല്‍ ആണ് ഭീ​ക​ര​രും സൈ​ന്യ​വും ത​മ്മി​ല്‍ ഏ​റ്റു​മു​ട്ട​ലുണ്ടായത്. പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് ഒ​ളി​ച്ചി​രു​ന്ന ഭീ​ക​ര​ര്‍ സൈ​നി​ക​ര്‍​ക്ക് നേരെ വെടിയുതിർക്കുകയായിരുന്നു. സൈന്യവും ശക്തമായി തിരിച്ചടിച്ചു. ഏറ്റുമുട്ടൽ തുടരുന്നുവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിവായിട്ടില്ല.

Jammu & Kashmir: Encounter breaks out between security forces and terrorists in Tral. More details awaited. pic.twitter.com/M9OS1S1sqx

— ANI (@ANI) March 4, 2019