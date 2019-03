‘റോര്‍ ഓഫ് ദ ലയൺ’; ധോണിയുടെ ജീവിതകഥ പറയുന്ന ഡോക്യുമെന്ററിയുടെ ടീസർ പുറത്ത്

മുൻ ഇന്ത്യൻ നായകൻ ധോണിയുടെ ജീവിതകഥ പറയുന്ന ‘റോര്‍ ഓഫ് ദ ലയൺ’ എന്ന ഡോക്യുമെന്ററിയുടെ ടീസർ പുറത്ത്. കായികതാരം, നായകന്‍ തുടങ്ങിയ നിലകളില്‍ ധോണിയുടെ ജീവിതം പറയുന്നതാണ് ഡോക്യുമെന്ററി. തന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം താന്‍ പറയുന്നുവെന്ന് ധോണി ടീസറില്‍ പറയുന്നു. ഹോട്സ്റ്റാറാണ് എം എസ് ധോണിയുടെ ജീവിതകഥ ഡോക്യുമെന്ററിയായി ഒരുക്കുന്നത്.

There’s something @msdhoni has had on his mind for long and he wants you to know! #RoarOfTheLion #HotstarSpecials pic.twitter.com/T1tRF5tOAe

— Hotstar Specials (@HotstarSpecials) March 5, 2019