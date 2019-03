ന്യൂ​ഡ​ല്‍​ഹി: രാ​ജ്യ​ത്ത് 9.23 കോ​ടി ശൗ​ചാ​ല‍​യ​ങ്ങ​ള്‍ കേ​ന്ദ്ര​സ​ര്‍​ക്കാ​രി​ന്‍റെ സ്വഛ് ​ഭാ​ര​ത് മി​ഷ​നി​ലൂ​ടെ നി​ര്‍​മി​ച്ച​താ​യി ധ​ന​മ​ന്ത്രി അ​രു​ണ്‍ ജെ​യ്റ്റ്‌​ലി അറിയിച്ചു.

Over 9.23 crore toilets have been constructed under the #SwachBharatMission, taking the coverage of toilets from 39% in October, 2014 to 98.9% as on date. 30 States/UTs have become open defecation free.

