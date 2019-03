ബോണറ്റില്‍ കുടുങ്ങിയ ആളെയും കൊണ്ട് യുവാവ് പോയത് 2 കിലോ മീറ്റര്‍- പ്രതി പിടിയില്‍

ഗാ​സി​യാ​ബാ​ദ്: കാര്‍ ഇടിച്ചതിനെ കുറിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്യാനെത്തിയ ആളെ ബോണറ്റിലിരുത്തി യുവാവ് 2 കിലോ മീറ്റര്‍ ഓടിച്ചു പോയ യുവാവ് പിടിയില്‍. ഉത്ത​ർ​പ്ര​ദേ​ശി​ലെ ഗാ​സി​യാ​ബാ​ദി​ലാ​ണ് സം​ഭ​വം. കേസില്‍ പ്രതിയായ കാ​ബ് ഡ്രൈ​വ​ര്‍ രോ​ഹ​ൻ മി​ത്ത​ല്‍ (21) ആണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. മറ്റൊരു കാബ് ഡ്രൈ​വ​ർ വി​ർ​ഭ​ൻ സിം​ഗിനെയാണ് ഇയാള്‍ ബോണറ്റില്‍ ഇരുത്തി യാത്ര ചെയ്തത്.

നോ​യി​ഡ 62ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങി​വ​രി​ക​യാ​യി​രു​ന്ന ഡ്രൈ​വ​ർ വി​ർ​ഭ​ൻ സിം​ഗി​ന്‍റെ കാ​റി​ൽ അ​മി​ത വേ​ഗ​ത​യി​ലെ​ത്തി​യ രോഹന്‍റ് കാര്‍ ഇടിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാല്‍ രോഹന്‍റെ കാര്‍ തടഞ്ഞ് വി​ർ​ഭ​ൻ സിംഗ് ഇക്കാര്യം ചോദിക്കാനായി ചെന്നു. ​സ്വന്തം കാര്‍ റോഡരികില്‍ ഒ​തു​ക്കി ശേ​ഷം മി​ത്ത​ലി​നോ​ട് പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടെങ്കിലും യുവാവ് രക്ഷപ്പെടാന്‍ ശ്രമിച്ചു. എന്നാല്‍ കാറുമായി പോകാന്‍ യുവാവ് ശ്രമിക്കവെ വി​ർ​ഭ​ൻ സിം​ഗ് വാ​ഹ​ന​ത്തി​ന്‍റെ ബോ​ണ​റ്റി​ല്‍ തൂ​ങ്ങിക്കിടന്നു. എന്നാല്‍ വി​ർ​ഭ​നേയും യുവാവ് രണ്ടു കിലോമീറ്ററോളം കാര്‍ ഓടിച്ചു പോകുകയായിരുന്നു. ഒ​ടു​വി​ൽ നാ​ട്ടു​കാ​രും പോ​ലീ​സും ചേ​ർ​ന്ന് കാര്‍ തടഞ്ഞാണ് വിര്‍ഭനെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത്. രോഹനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

#WATCH In a shocking case of road rage seen in Ghaziabad, driver of a car drove for almost 2 kilometers with a man clinging on to the car bonnet. The driver was later arrested by Police (6.3.19) (Note:Strong language) pic.twitter.com/hocrDi7qgg

— ANI UP (@ANINewsUP) March 7, 2019