ന്യൂഡല്‍ഹി: റാഫേല്‍ കരാറിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട രേഖകള്‍ മോഷണം പോയെന്ന് സുപ്രീം കോടതിയെ അറിയച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് നിരവധി വിമര്‍ശങ്ങളാണ് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിനെതിരെയുണ്ടായത്. പ്രതിപക്ഷവും നിരവധി പ്രമുഖകരും മോദിയെയും കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിനെയും പരിഹസിച്ച് രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ഇതേവിഷയത്തില്‍ പ്രധാനമ്ന്തരി നരേന്ദ്ര മോദിയെ ട്രോളിയിരിക്കുകയാണ് നടന്‍ സിദ്ധാര്‍ത്ഥ്. സ്‌കൂളില്‍ പഠിക്കുമ്പോള്‍ എന്റെ രേഖകളും കളവു പോയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ട്വീറ്റ് ചെയ്താണ് താരത്തിന്റെ പരിഹാസം.

”സ്‌കൂളില്‍ പഠിക്കുമ്പോള്‍ എന്റെ ഹോംവര്‍ക്കും ഇങ്ങനെ കളവ് പോകാറുണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് അധ്യാപകന്‍ റൂളറു കൊണ്ട എന്നെ അടിക്കുമായിരുന്നു”, സിദ്ധാര്‍ത്ഥ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

My homework used to get stolen just like this when I was in school. My teacher hit me with a ruler on my knuckles and made me kneel down. Those were the days. #Rafale #Fail #ChorChor #DogAteMyHomework https://t.co/P7iyRYX0v7

— Siddharth (@Actor_Siddharth) March 6, 2019