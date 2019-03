കറാച്ചി: ആസ്ട്രേലിക്കെതിരായ മൂന്നാം ഏകദിനത്തിൽ ഇന്ത്യന്‍ ടീം സെെന്യത്തിന്റെ തൊപ്പിയണിഞ്ഞ് കളിച്ചതിനെതിരെ നടപടിയെടുക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പാകിസ്ഥാൻ രംഗത്ത്. പാക് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ഷാ മുഹമ്മദ് ഖുറേഷി ആണ് ടീമിനെതിരെ നടപടിയെടുക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ക്രിക്കറ്റിനെ രാഷ്ട്രീയവല്‍ക്കരിക്കാനാണ് കോഹ്ലിയുടെ ടീമിന്റെ ശ്രമം. ടീം അംഗങ്ങള്‍ ധരിക്കേണ്ട തങ്ങളുടെ തൊപ്പിക്ക് പകരം സെെന്യത്തിന്റെ തൊപ്പി ധരിച്ച്‌ ഇന്ത്യന്‍ ടീം കളിക്കുന്നത് എല്ലാവരും കണ്ടതാണ്. ഐ.സി.സി ഇത് കണ്ടില്ലേ. പാകിസ്ഥാന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ബോര്‍ഡിന്റെ ഇടപെടല്‍ ഇല്ലാതെ തന്നെ അത് കാണേണ്ടത് ഐ.സി.സിയുടെ ചുമതലയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

പുല്‍വാമ ഭീകരാക്രമണത്തില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ട ജവാന്മാര്‍ക്കുള്ള ആദരസൂചകമായിട്ടാണ് ഇന്ത്യന്‍ സെെന്യത്തിന്റെ തൊപ്പി ടീം ധരിച്ചത്. സെെനികരോടുള്ള ആദരവ് സൂചകമായി എല്ലാ വര്‍ഷവും ഒരു മത്സരത്തില്‍ സെെന്യത്തിന്റെ തൊപ്പി ധരിച്ച്‌ കളിക്കാനിറങ്ങുമെന്നും ബി.സി.സി.ഐ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. മത്സരത്തിലെ കളിക്കാരുടെ മാച്ച്‌ ഫീ സൈനികരുടെ ക്ഷേമത്തിനായുള്ള ഫണ്ടിലേക്ക് സംഭാവന ചെയ്യുമെന്നും ബി.സി.സി.ഐ ഇന്നലെ പറഞ്ഞിരുന്നു.

“It’s just not Cricket”, I hope ICC ll take action for politicising Gentleman’s game … if Indian Cricket team ll not be stopped, Pak Cricket team should wear black bands to remind The World about Indian atrocities in Kashmir… I urge #PCB to lodge formal protest pic.twitter.com/GoCHM9aQqm

— Ch Fawad Hussain (@fawadchaudhry) March 8, 2019