ക്രിക്കറ്റിലെ ഒത്തുകളി കൊലപാതകത്തേക്കാള്‍ വലിയ കുറ്റമാണെന്ന് എംഎസ് ധോണി

ചെന്നൈ : ക്രിക്കറ്റിലെ ഒത്തുകളി കൊലപാതകത്തേക്കാള്‍ വലിയ കുറ്റമാണെന്ന തുറന്നു പറച്ചിലുമായി എംഎസ് ധോണി. ധോണിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഡോക്യുമെന്ററി ‘റോര്‍ ഓഫ് ദ് ലയണ്‍’ ട്രെയ്‌ലറിലാണ് ഇക്കാര്യം പറയുന്നത്. ഒത്തുകളിയുടെ പേരില്‍ ഐപിഎല്ലില്‍ ധോണിയുടെ ടീമായ ചെന്നൈ സൂപ്പര്‍ കിംഗ്സിനു രണ്ടു വർഷം വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ കൂടിയാണ് ധോണി ഈ പരാമർശം നടത്തിയത്.

