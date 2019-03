മുംബൈ : ഐഎസ്എല്ലിൽ ഇനി കലാശപോരാട്ടത്തിനായുള്ള കാത്തിരിപ്പ്. 17ആം തീയതി വൈകിട്ട് 07:30നു മുംബൈ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ബെംഗളൂരു എഫ് സിയും എഫ് സി ഗോവയും കിരീടത്തിനായി ഏറ്റുമുട്ടും. സെമി ഫൈനലിലെ ആദ്യ പാദത്തിൽ ഒന്നിനെതിരെ രണ്ടു ഗോളുകൾക്ക് നോർത്ത് ഈസ്റ്റിനോട് പരാജയപ്പെട്ടെങ്കിലും രണ്ടാം പാദ മത്സരത്തിൽ മൂന്ന് ഗോളുകൾക്ക് ബെംഗളൂരു ഫൈനൽ ഉറപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.

