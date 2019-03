ശ്രീനഗർ : മിനി ബസ് കൊക്കയിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് 11 മരണം. ജമ്മു കശ്മീരിലെ റംബാനിലുണ്ടായ അപകടത്തിൽ രണ്ട് സ്ത്രീകൾ ഉള്‍പ്പെടെ 11 പേരാണ് മരിച്ചത്. നാല് പേര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റു. ഇവരെ ജമ്മുവിലെ ജിഎംസി ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. നാല് പേരുടെയും നില ഗുരുതരമാണ്.

#UPDATE: 11 people dead and 3 injured after the vehicle they were travelling in, rolled down a deep gorge at Kunda Mod in Ramban earlier today. The vehicle was going from Chandrakot to Rajgarh. #JammuAndKashmir pic.twitter.com/6CI4hmxv11

