തീപാറും പോരാട്ടത്തിനൊടുവിൽ ഐഎസ്എൽ കിരീടം ബെംഗളൂരു എഫ് സിക്ക്

മുംബൈ : തീപാറും പോരാട്ടത്തിനൊടുവിൽ ഐഎസ്‌എല്‍ അഞ്ചാം സീസണിലെ കിരീടം സ്വന്തമാക്കി ബെംഗളൂരു എഫ് സി. എതിരില്ലാതെ ഒരു ഗോളിന് എഫ് സി ഗോവയെ വീഴ്ത്തിയാണ് ബെംഗളൂരു ആദ്യ കിരീടം സ്വന്തമാക്കിയത്.

കളിയിലെ ആദ്യ പകുതിയിലും,രണ്ടാം പകുതിയിലും ഒരു ഗോളും ഇരു ടീമുകളും നേടിയില്ല. തുടർന്നു ലഭിച്ച അധിക സമയത്തിലെ 117-ാം മിനുറ്റില്‍ രാഹുല്‍ ഭേക്കേയാണ് ബെംഗളൂരുവിന്റെ കിരീട ഗോൾ വലയിൽ എത്തിച്ചത്.

118' GOOOAAAALLLLLL! @RahulBheke STEALS THE SHOW IN THE DYING MINUTES.

Will that be @bengalurufc's winner?

BEN 1-0 GOA#HeroISLFinal #LetsFootball #FanBannaPadega #NewChampion #BENGOA pic.twitter.com/9kKL5woAgC

— Indian Super League (@IndSuperLeague) March 17, 2019