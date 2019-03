ന്യൂ​ഡ​ല്‍​ഹി: ലോക്‌സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണാർത്ഥം ട്വി​റ്റ​റി​ല്‍ പേ​രു​മാ​റ്റി പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. കൂടെ ബിജെപി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ അമിത് ഷായും കേന്ദ്ര മന്ത്രി സ്‌മൃതി ഇറാനിയും പെരുമാറ്റത്തിൽ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രിക്കൊപ്പമുണ്ട്. മേം ​ഭി ചൗ​ക്കി​ദാ​ര്‍ (ഞാ​നും കാ​വ​ല്‍​ക്കാ​ര​നാ​ണ്) എന്നാണ് ട്വിറ്ററിലെ പുതിയ പേര്.

മേം ​ഭി ചൗ​ക്കി​ദാ​ര്‍ എന്ന പേരിൽ ബിജെപി ക്യാമ്പയ്ൻ ആ​രം​ഭി​ച്ച്‌ ര​ണ്ടാം ദി​നമാണ് പേര് മാറ്റിയിരിക്കുന്നത്. ട്വി​റ്റ​ര്‍ അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ലെ പേ​ര് ചൗ​ക്കി​ദാ​ര്‍ ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി എന്നാണിപ്പോൾ. പിന്നാലെ കേ​ന്ദ്ര​മ​ന്ത്രി​മാ​രാ​യ പി​യൂ​ഷ് ഗോ​യ​ല്‍, ജെ.​പി.​ന​ഡ്ഡ, ഹ​ര്‍​ഷ് വ​ര്‍​ധ​ന്‍, ധ​ര്‍​മേ​ന്ദ്ര പ്ര​ധാ​ന്‍ എ​ന്നി​വ​രൊ​ക്കെ ട്വി​റ്റ​ര്‍ അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ലെ പേ​രി​നു മുമ്പ് ചൗ​ക്കി​ദാ​ര്‍ എ​ന്നു ചേ​ര്‍​ത്തു.

ചൗ​ക്കീ​ദാ​ര്‍ ചോ​ര്‍ ഹേ (​കാ​വ​ല്‍​ക്കാ​ര​ന്‍ ക​ള്ള​നാ​ണ്) എ​ന്ന രാ​ഹു​ല്‍ ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ ആ​വ​ര്‍​ത്തി​ച്ചു​ള്ള പ്ര​യോ​ഗം ത​ന്‍റെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു വി​ജ​യ​ത്തി​നു മു​ദ്രാ​വാ​ക്യ​മാ​യി മാ​റ്റാ​നാ​ണു ക്യാമ്പയ്‌നിലൂടെ മോ​ദി ശ്ര​മി​ച്ച​ത്. മേം ​ഭീ ചൗ​ക്കീ​ദാ​ര്‍ എ​ന്ന പ്ര​തി​ജ്ഞ എ​ടു​ക്കാ​ന്‍ അ​നു​യാ​യി​ക​ളോ​ട് ശ​നി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ മോ​ദി ട്വി​റ്റ​റി​ല്‍ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

Today, every Indian is saying- #MainBhiChowkidar

Everyone working hard for the progress of India is a Chowkidar.

Everyone who is fighting corruption, dirt, social evils is a Chowkidar.

But, I am not alone.

Your Chowkidar is standing firm & serving the nation.

ട്വിറ്റർ പോസ്റ്റിന് മറുപടിയുമായി പിന്നാലെ രാഹുൽ ഗാന്ധി രംഗത്തെത്തി. ട്വിറ്ററിലൂടെതന്നെ മറുപടി നൽകുകയും ചെയ്തു. “നി​ങ്ങ​ള്‍ പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തി​ലാ​ണു മോ​ദീ. കു​റ്റ​ബോ​ധം തോ​ന്നു​ന്നു​ണ്ട്, അ​ല്ലേ’ എ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു രാ​ഹു​ലി​ന്‍റെ ട്വീ​റ്റ്. വി​ജ​യ് മ​ല്യ, നീ​ര​വ് മോ​ദി, മെ​ഹു​ല്‍ ചോ​ക്സി, അ​നി​ല്‍ അം​ബാ​നി, ഗൗ​തം അ​ദാ​നി എ​ന്നി​വ​രു​ടെ മ​ധ്യ​ത്തി​ല്‍ മോ​ദി​ നിൽക്കുന്ന ചിത്രവും രാഹുൽ പോസ്റ്റിനൊപ്പം ഇട്ടു.

As Chowkidars of our nation, we are committed to creating a clean economy by using cashless financial transactions.

The menace of corruption and black money has adversely affected us for decades. Time to eliminate these for a better future. #MainBhiChowkidar #ChowkidarPhirSe pic.twitter.com/y44vwyM4xs

— Chowkidar Piyush Goyal (@PiyushGoyal) March 17, 2019