റാ​യ്പു​ര്‍‌: ഛത്തീ​സ്ഗ​ഢി​ലെ ദ​ണ്ഡേ​വാ​ഡ​യി​ല്‍ സ്ഫോ​ട​ന​ത്തി​ല്‍ അ​ഞ്ച് സി​ആ​ര്‍​പി​എ​ഫ് ജ​വാ​ന്മാ​ര്‍​ക്ക് പരിക്ക്. പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് ന​ക്സ​ലു​ക​ളു​മാ​യി സി​ആ​ര്‍​പി​എ​ഫ് ഏ​റ്റു​മു​ട്ടി​യി​രു​ന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ മാ​ര​ക പ്ര​ഹ​ര ശേ​ഷി​യു​ള്ള ഐ​ഇ​ഡി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച്‌ ന​ക്സ​ലു​ക​ള്‍ സ്ഫോ​ട​നം ന​ട​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

Five CRPF jawans injured in an IED blast followed by an exchange of fire with Naxals in Dantewada area of Chhattisgarh pic.twitter.com/tDTmP9uQ9L

