ടി20 പരമ്പര : ആദ്യ മത്സരത്തിൽ സൂപ്പർ ഓവറിലൂടെ ശ്രീലങ്കയെ വീഴ്ത്തി ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക

കേപ് ടൗൺ : ടി20 പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ശ്രീലങ്കയെ വീഴ്ത്തി ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക. സമനിലയിൽ അവസാനിച്ച മത്സരത്തിൽ സൂപ്പർ ഓവറിലൂടെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ജയം സ്വന്തമാക്കിയത്.

#CSAnews Proteas need #superover to win first T20 International https://t.co/kO6APcNaE4#ProteaFire #SAvSL pic.twitter.com/GcQiApi6xo

— Cricket South Africa (@OfficialCSA) March 19, 2019