രണ്ടാം സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടിക ബിജെപി പുറത്തു വിട്ടു

ന്യൂ ഡൽഹി : ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനായുള്ള രണ്ടാം സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടിക പുറത്തു വിട്ട് ബിജെപി കേന്ദ്ര നേത്രത്വം. പുലർച്ചെ ഒരു മണിയോടെയാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ്,ഒഡിഷ,മഹാരാഷ്ട്ര എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. അതേസമയം പത്തനംതിട്ടയിലെ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പ്രഖ്യാപിക്കാതെയാണ് രണ്ടാം സ്ഥാനാർഥി പട്ടിക ബിജെപി പുറത്തു വിട്ടത്.

BJP releases list of 36 candidates from Andhra Pradesh, Assam, Maharashtra, Odisha. Girish Bapat to contest from Pune (Maharashtra), Sambit Patra to contest from Puri (Odisha). #LokSabhaElections2019 pic.twitter.com/Ft3C3cl1cX

BJP releases list of 51 candidates for elections to the legislative assembly of Andhra Pradesh, 22 candidates for Odisha and 1 candidate for by-election in Selsella (Meghalaya). pic.twitter.com/jtXFqFlQ3h

