കൊൽക്കത്ത : 12ആം ഐപിഎല്ലിൽ ആദ്യ ജയംസ്വന്തമാക്കി കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്‌സ്. സ​ണ്‍​റൈ​സേ​ഴ്സ് ഹൈ​ദ​രാ​ബാ​ദി​നെതിരെ ആ​റു വി​ക്ക​റ്റിനാണ് കൊൽക്കത്ത ജയിച്ചത്. ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇറങ്ങിയ ഹൈ​ദ​രാ​ബാ​ദ് ഉ​യ​ര്‍​ത്തി​യ 182 റ​ണ്‍​സ് വി​ജ​യ​ല​ക്ഷ്യം കൊൽക്കത്ത 19.4 ഓ​വ​റി​ല്‍ മ​റി​ക​ട​ന്നു. അ​വ​സാ​ന രണ്ട് ഓവർ പോരാട്ടത്തിൽ റസലും(19 പ​ന്തി​ല്‍ നി​ന്ന് 49 റ​ണ്‍സ് ),ഗില്ലുമാണ്(10 പ​ന്തി​ല്‍ നി​ന്ന് 18 റ​ണ്‍​സ് ) ടീമിനെ വിജയത്തിലെത്തിച്ചത്.

