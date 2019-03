ശ്രീ​ന​ഗ​ര്‍: ഇന്ത്യയുടെ ഒരു സെെനികന്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടതില്‍ രാജ്യം നടത്തിയ പ്രത്യാക്രമണം താങ്ങാനാവാതെ പാക്കിസ്ഥാന്‍. ഇപ്പോള്‍ പതാക എസ്.ഒ.എസ് (സേവ് ഔര്‍ സോള്‍) എന്ന അപായ സൂചന നല്‍കി പാക്കിസ്ഥാന്‍ പതാക തല കീഴ്മേല്‍ കെട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. പ്രത്യാക്രമണത്തില്‍ സെെന്യം അ​ഖി​നൂ​ര്‍ സെ​ക്ട​റിലെ പാക്കിന്‍റെ സെെനിക പോസ്റ്റ് തകര്‍ത്ത് തരിപ്പണമാക്കി. ഇതിന്‍റെ വീഡിയോയും ഇന്ത്യന്‍ സെെന്യം പുറത്ത് വിട്ടിട്ടുണ്ട്.

​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം നി​യ​ന്ത്ര​ണ​രേ​ഖ​യി​ല്‍ പൂ​ഞ്ചി​ലെ ഷാ​പു​ര്‍, കെ​ര്‍​ണി മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലാ​യി​രു​ന്നു പാ​ക് ഷെ​ല്ലാ​ക്ര​മ​ണ​മു​ണ്ടാ​യ​ത്.

#WATCH Indian Army video of Pakistani base destroyed in Indian firing in Akhnoor sector(J&K), Army sources say upside down Pakistan flag a signal for SOS (extreme danger/distress) pic.twitter.com/2srna7kS7P

— ANI (@ANI) March 24, 2019