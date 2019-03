ന്യൂ ഡൽഹി : ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനായുള്ള പത്താം സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടിക കോൺഗ്രസ് പുറത്തിറക്കി. കേരളത്തിലെ വടകര, വയനാട് നിയോജകമണ്ഡലങ്ങളിലെ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ ഇത്തവണയും പ്രഖ്യാപിച്ചില്ല. പശ്ചിമബംഗാളിലെ 25 സീറ്റുകളിലേക്കും , മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഒരു സീറ്റിലേക്കും, ഒഡിഷ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനായി നാല് സീറ്റുകളിലേക്കുമുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥികളെയാണ് കോൺഗ്രസ് ഇപ്പോൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. മുബൈ നോർത്ത് വെസ്റ്റിലേക്ക് നേരത്തേ പരിഗണിച്ചിരുന്ന സഞ്ജയ് നിരുപത്തിന് പകരം ദേവ്റ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥിയാകും.

Congress party releases a list of 26 candidates in Maharashtra and West Bengal for #LokSabhaElections2019 . Sanjay Nirupam to contest from Mumbai North-West (Maharashtra). pic.twitter.com/Ddlo22ibuS

— ANI (@ANI) March 25, 2019