പപ്പാ…കമോണ്‍ പപ്പാ… ഐപിഎല്ലില്‍ താരമായി ധോണിയുടെ മകള്‍ സിവ

ഐപിഎല്ലില്‍ താരമായി മഹേന്ദ്ര സിങ് ധോണിയുടെ മകള്‍ സിവ. ഐപിഎല്ലില്‍ ഇന്നലെ ഡല്‍ഹി കാപ്പിറ്റല്‍സിനെതിരായ മത്സരം വീക്ഷിക്കാന്‍ അമ്മ സാക്ഷിക്കൊപ്പം സിവയുമുണ്ടായിരുന്നു.

ധോണി ക്രീസിലേക്ക് എത്തിയപ്പോഴായിരുന്നു സിവ, പപ്പയെ വിളിച്ചത്. പപ്പാ, കമോണ്‍ പപ്പാ എന്ന് ഇരിപ്പിടത്തില്‍ കയറി നിന്നുകൊണ്ട് വിളിക്കുകയായിരുന്നു.സിവയുടെ ഈ വീഡിയോ ചെന്നൈ സൂപ്പര്‍ കിങ്‌സ് അവരുടെ ഔദ്യോഗിക ട്വിറ്റര്‍ അക്കൗണ്ടില്‍ പങ്കുവെച്ചു.

വീഡിയോ നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് തരംഗമാവുകയും ചെയ്തു.ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാം വീഡിയോയില്‍ പാട്ട് പാടിയും ഡാന്‍സ് ചെയ്തും ഇതിനകം തന്നെ സിവയ്ക്ക് ധാരാളം ആരാധകരുണ്ട്.

'Paaapaaaaa, comeon papaa!' What better than cheering for your dad at his workplace?! #Ziva #WhistlePodu #Yellove #DCvCSK 🦁💛 pic.twitter.com/FC5Wxo0GyB

— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) March 26, 2019