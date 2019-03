കേന്ദ്ര മന്ത്രി രവിശങ്കര്‍ പ്രസാദിനെതിരെ വിമാനത്താവളത്തില്‍ കരിങ്കൊടി

പട്ന: കേന്ദ്രമന്ത്രി പ്രസാദിനെതിരെ വിമാനത്താവളത്തില്‍ കരിങ്കൊടി.രവിശങ്കര്‍ പ്രസാദിന്റെ സ്ഥാനാര്‍ഥിത്വത്തില്‍ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് വിമാനത്താവളത്തില്‍ കരിങ്കൊടി പ്രകടനം നടത്തിയത്. തുടര്‍ന്ന് പാര്‍ട്ടി പ്രവര്‍ത്തകര്‍ തമ്മില്‍ ഏറ്റുമുട്ടി.

പട്ന സാഹിബ് മണ്ഡലത്തില്‍ ബിജെപി സ്ഥാനാര്‍ഥിയായി പ്രഖ്യാപിച്ച രവിശങ്കര്‍ പ്രസാദിനെതിരെ ബിജെപിയുടെ രാജ്യസഭാംഗം ആര്‍. കെ. സിന്‍ഹയെ അനുകൂലിക്കുന്ന ബിജെപി പ്രവര്‍ത്തകരാണ് കരിങ്കൊടി കാട്ടിയത്.രവിശങ്കര്‍ പ്രസാദിനെ സ്വീകരിക്കാന്‍ വിമാനത്താവളത്തിലെത്തിയ ബിജെപി പ്രവര്‍ത്തകരും സിന്‍ഹയുടെ അനുയായികളും ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോള്‍ സുരക്ഷാ സേനയ്ക്ക് ഇടപെടേണ്ടി വന്നു.

ശത്രുഘ്നന്‍ സിന്‍ഹയ്ക്ക് സീറ്റു നിഷേധിച്ചാണ് ബിജെപി രാജ്യസഭാംഗമായ രവിശങ്കര്‍ പ്രസാദിനെ സ്ഥാനാര്‍ഥിയാക്കിയത്. രാജ്യസഭാംഗമായ സിന്‍ഹയും ലോക്സഭാ ടിക്കറ്റിനായി ശ്രമിച്ചിരുന്നു. മണ്ഡലത്തില്‍ പ്രബലമായ കായസ്ത സമുദായത്തില്‍ പെട്ടവരാണു മൂവരും. അഖില ഭാരതീയ കായസ്ത മഹാസഭ സിന്‍ഹയ്ക്കു പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.

ബിജെപി സ്ഥാനാര്‍ഥിയെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനു മുന്‍പു തന്നെ കായസ്ത മഹാസഭ രവിശങ്കര്‍ പ്രസാദിന്റെ സ്ഥാനാര്‍ഥിത്വം അംഗീകരിക്കില്ലെന്നും സിന്‍ഹയെ പിന്തുണയ്ക്കാന്‍ തയാറാണെന്നും പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. സീറ്റ് നിഷേധിച്ചതിന് പിന്നാലെ ശത്രുഘ്നന്‍ സിന്‍ഹ പാര്‍ട്ടിവിട്ട് കോണ്‍ഗ്രസില്‍ ചേര്‍ന്നിരുന്നു

#WATCH Group of BJP workers protest outside Patna airport, raise slogans "Ravi Shankar Prasad, go back, go back! RK Sinha (BJP Rajya Sabha MP) zindabad, zindabad!" #Bihar #LokSabhaElections pic.twitter.com/mFBHaGdiCD

— ANI (@ANI) March 26, 2019