മൂടല്‍ മഞ്ഞ്: വിമാനങ്ങള്‍ വൈകി

ദുബായ്: കനത്ത മൂടല്‍ മഞ്ഞിനെ തുടര്‍ന്ന് ദുബായ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തില്‍ ഇന്നു രാവിലെ നിരവധി വിമാനങ്ങള്‍ വൈകിയോടി.

ദുബായ് വിമാനത്താവളത്തില്‍ നിന്നുള്ള ചില വിമാന സര്‍വീസുകളെ മൂടല്‍ മഞ്ഞ് സാരമായി ബാധിച്ചുവെന്ന് എമിറേറ്റ്‌സ് അധികൃതര്‍ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.അതേസമയം യാത്രക്കാരോട് അവരുടെ വിമാനത്തിന്റെ നിലവിലെ സ്റ്റാറ്റസ് പരിശോധിക്കാനും നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കി.

Fog in Dubai has affected some flights from @DubaiAirports. For the latest information regarding your flight, please visithttps://t.co/8V2LV2TWOF

— Emirates Support (@EmiratesSupport) March 29, 2019