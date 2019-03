ആദ്യ ജയം സ്വന്തമാക്കി മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് : റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സിനു വീണ്ടും തോൽവി

ബെംഗളൂരു : ഐപിഎല്ലിലെ ഏഴാം മത്സരത്തിൽ ആദ്യ ജയം സ്വന്തമാക്കി മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ്. വീണ്ടും തോൽവി ഏറ്റുവാങ്ങി റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബെംഗളൂരു. ആറു റൺസിനാണ് മുംബൈ ജയിച്ചത്. ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് എട്ടു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ നേടിയ 187 റൺസ് റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സിനു മറികടക്കാൻ ആയില്ല. അഞ്ചു വിക്കറ്റു നഷ്ടത്തിൽ 181 റൺസിന്‌ പുറത്തായി.

Match 7. It's all over! Mumbai Indians won by 6 runs https://t.co/3QchKNDdnr #RCBvMI #VIVOIPL

— IndianPremierLeague (@IPL) March 28, 2019