ജമ്മുവില്‍ രണ്ട് ഭീകരരെ കൂടി വധിച്ചു

ശ്രീനഗര്‍: ജമ്മു കശ്മീരില്‍ സൈന്യം ഇന്നും ഭീകരരുമായി ഏറ്റുമുട്ടി. ജമ്മുവിലെ ബദ്ഗാം ജില്ലയിലാണ് എറ്റുമുട്ടല്‍ നടന്നത്. ഏറ്റുമുട്ടലില്‍ സുരക്ഷ സേന രണ്്ട ഭീകരരെ കൊലപ്പെടുത്തി. അതേസമയം ബദ്ഗാമിലെ സുത്‌സു ഗ്രാമത്തിലുണ്ടായ നാല് ജവാന്‍മാര്‍ക്കും പരിക്കേറ്റു.

പ്രദേശത്ത് ഭീകകരര്‍ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന വിവരത്തെത്തുടര്‍ന്ന് ഇന്ന് പുലര്‍ച്ചെ നടത്തി തെരച്ചിലിനിടെയാണ് വെടിവെയ്പ്പുണ്ടായത്. ഗ്രാമത്തിലെ ഒരു വീട്ടില്‍ നിന്നാണ് വെടിവെപ്പുണ്ടായത്.

Two terrorists killed, four jawans injured in the ongoing encounter in Budgam. #JammuandKashmir (visuals deferred by unspecified time) pic.twitter.com/bsmecPC5BZ

അതേസമയം ഇന്നലെ ഷോപ്പിയാനില്‍ സിആര്‍പിഎഫുമായുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലില്‍ മൂന്ന് ഭീകരരെ സൈന്യം വധിച്ചിരുന്നു.ഭീകരരുടെ കയ്യില്‍ നിന്ന് സൈന്യം ആയുധങ്ങള്‍ പിടിച്ചെടുത്തു.

#UPDATE Jammu & Kashmir: One terrorist has been killed in the ongoing encounter between terrorists and security forces in Sutsu village of Budgam district. https://t.co/yhduJ5M4OA

— ANI (@ANI) March 29, 2019