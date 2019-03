മൂന്നാം ജയത്തിനായി കൊൽക്കത്ത ഡൽഹിക്കെതിരെ ഇന്നിറങ്ങും

ഡൽഹി : ഐപിഎൽ പന്ത്രണ്ടാം സീസണിൽ മൂന്നാം ജയത്തിനായി കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്‌സ് ഡൽഹി ക്യാപിറ്റലിനെതിരെ ഇന്നിറങ്ങും. വൈകിട്ട് എട്ടു മണിക്ക് ഡൽഹിയിലെ ഫിറോസ് ഷാ സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് ഇരു ടീമുകളും ഏറ്റുമുട്ടുക. കളിച്ച രണ്ടു മത്സരങ്ങളിലും ജയം കൊൽക്കത്തയ്ക്ക് ഒപ്പമായിരുന്നു. രണ്ടാം മത്സരത്തിൽ സൺറൈസേഴ്‌സ് ഹൈദരാബാദിനെയും, ആറാം മത്സരത്തിൽ കിങ്‌സ് ഇലവൻ പഞ്ചാബിനെയുമാണ് തോൽപ്പിച്ചത്.

മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിനെതിരായ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ജയം കരസ്ഥമാക്കിയ ഡൽഹിയെ രണ്ടാമെത്തെ മത്സരത്തിൽ ചെന്നൈ പരാജയപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. നാല് പോയിന്റുമായി കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്‌സ് പട്ടികയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണ്. രണ്ടു പോയിന്റുമായി മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ് ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ്.

