കാറ്റും പേമാരിയുമൊന്നും ജോലിക്കു തടസമല്ലെന്ന് തെളിയിച്ച് പോലീസുകാരന്‍; വീഡിയോ വൈറല്‍

ഗുവാഹത്തി: ചെയ്യുന്ന ജോലിയോട് അല്‍പമെങ്കിലും ആത്മാര്‍ത്ഥത ഉണ്ടെങ്കില്‍ ഒരു പ്രതിസന്ധിക്കും ജോലിയെ തടുക്കാനാവില്ലെന്ന് തെളിയിക്കുകയാണ് അസാമിലെ ഈ പോലീസുകാരന്‍. ശക്തമായ കാറ്റും മഴയും വകവയ്ക്കാതെ ചെയ്യുന്ന ജോലിയോട് കൂറു പുലര്‍ത്തുന്ന പോലീസുകാരനെ നിറഞ്ഞ കയ്യടിയോടെയാണ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയ ഏറ്റെടുത്തത്. മേല്‍ക്കൂരയില്ലാത്ത പ്ലാറ്റ് ഫോമില്‍ നിന്ന് കനത്ത മഴയിലും ട്രാഫിക് നിയന്ത്രിച്ച മിതുന്‍ ദാസ് എന്ന ട്രാഫിക് കോണ്‍സ്റ്റബിളിനെ പ്രശംസിച്ച് അസം പോലീസ് ഞായറാഴ്ച ട്വീറ്റ് ചെയ്ത വീഡിയോ മണിക്കൂറുകള്‍ക്കുള്ളിലാണ് വൈറലായത്.

Dedication is thy name!

We salute AB Constable Mithun Das (Basistha PS) of @GuwahatiPol , for his exceptional devotion towards duty and showing us how dedication can turn a storm into a sprinkle.

Kudos!

Video Courtesy: Banajeet Deka pic.twitter.com/c6vfHaQBlT

— Assam Police (@assampolice) March 31, 2019