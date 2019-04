101-ാം കിരീടത്തിൽ മുത്തമിട്ടു ഇതിഹാസ താരം റോജർ ഫെഡറർ

മിയാമി: മിയാമി ഓപ്പണ്‍ ജയത്തോടെ കരിയറിലെ 101-ാം കിരീടം സ്വന്തമാക്കി ഇതിഹാസ ടെന്നീസ് താരം റോജർ ഫെഡറർ. മിയാമി ഓപ്പണ്‍ ഫൈനലിൽ ജോണ്‍ ഇസ്നറെ 6-1 6-4 ന് തോല്‍പ്പിച്ചാണ് ഫെഡറര്‍ ഈ കിരീടമണിഞ്ഞത്. 109 കിരീടങ്ങള്‍ നേടിയ ജിമ്മി കോണേഴ്സിനെ പിന്തളളിയാണ് ഫെഡറര്‍ 101 കീരിടവുമായി ഒന്നാമതെത്തിയത്.

Your 2019 #MiamiOpen champion.@rogerfederer claims Miami title No. 4 and career title No. 101! pic.twitter.com/4B8Sisym1x

— Miami Open (@MiamiOpen) March 31, 2019