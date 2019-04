താന്‍ മണ്ഡലം വിട്ടു പോകാനുള്ള കാരണം വ്യക്തമാക്കി ജയപ്രദ-വീഡിയോ

അമര്‍പൂര്‍: ലോക്‌സഭ മണ്ഡലമായ അമര്‍പൂരില്‍ മത്സരിക്കുന്ന ബിജെപി സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയും പ്രശസ്ത നടിയുമായിരുന്ന ജയപ്രദ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലിയില്‍ വിങ്ങിപ്പൊട്ടി. താന്‍ മണ്ഡലം വിട്ടു പോകാനുള്ള കാരണം തന്റെ വോട്ടര്‍മാരോട് പറയുന്നതിനിടയിലാണ് ജയപ്രദ വിങ്ങിപ്പൊട്ടിയത്.

സമാജ്വാദി പാര്‍ട്ടിയിലെ അസം ഖാന്റെ ആക്രമണം മൂലമാണ് താന്‍ മണ്ഡലം വിട്ടതെന്നും അസം തന്നെ ആസിഡ് ഒഴിച്ച് ആക്രമിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചതകൊണ്ടാ്ണ് രാംപൂര്‍ വിടേണ്ടി വന്നതെന്നും ജയപ്രദ വ്യക്തമാക്കി.

#WATCH: BJP candidate for #LokSabhaElections2019 from Rampur, Jaya Prada, breaks down while addressing a public rally; says, "Mai Rampur nahi chhodna chahti thi…Mai Rampur isliye chhod gayi, kyonki mujhe us din tezab se attack karne ke liye socha tha, mere upar hamla kiya tha" pic.twitter.com/HaWRRlHjq1

— ANI UP (@ANINewsUP) April 3, 2019