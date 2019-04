ബെംഗളൂരു : ഐപിഎൽ 12ആം സീസണിൽ കൊല്‍ക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്‌സിനെതിരെ തുടർച്ചയായ അഞ്ചാം തോൽവി ഏറ്റുവാങ്ങി ബെംഗളൂരു റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്‌സ്. ബെംഗളൂരു ചിന്നസ്വാമി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന 17ആം മത്സരത്തിൽ അഞ്ചു വിക്കറ്റിനാണ് ബെംഗളൂരുവിനെ കൊൽക്കത്ത വീഴ്ത്തിയത്.

We have finally got back to our senses, crazy run chase by the Knights at the Chinnaswamy! 🤩🔥#RCBvKKR #VIVOIPL #KKRHaiTaiyaar pic.twitter.com/7JPotUh3ba

— KolkataKnightRiders (@KKRiders) April 5, 2019