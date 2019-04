‘കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലെ അതികായൻ’ കെഎം മാണിയുടെ നിര്യാണത്തില്‍ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി പ്രധാനമന്ത്രി

ന്യൂഡല്‍ഹി: കേരള കോണ്‍ഗ്രസ് എം ചെയര്‍മാനും മുന്‍ മന്ത്രിയും പാലാ എംഎല്‍എയുമായി കെഎം മാണിയുടെ നിര്യാണത്തില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി .കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലെ അതികായനായിരുന്നു മാണിയെന്ന് അദ്ദേഹം കുറിച്ചു. ഔദ്യോഗിക ട്വിറ്റര്‍ പേജിലൂടെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തിയത്.

ദീര്‍ഘ കാലം ജനപ്രതിനിധിയായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതിന്റെ റെക്കോര്‍ഡ് സ്വന്തമാക്കിയത് കാണിക്കുന്നത് സംസ്ഥാനത്തെ ജനങ്ങളുമായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഴത്തിലുള്ള ബന്ധമാണ്. കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിന് അദ്ദേഹം നല്‍കിയ സംഭാവന എക്കാലവും സ്മരിക്കപ്പെടും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണത്തില്‍ വേദനിക്കുന്നു.

Shri KM Mani was a stalwart of Kerala politics. His impeccable electoral record indicated his deep connect with the citizens of the state. His rich contribution to the state will be remembered. Pained by his demise. Condolences to his family and supporters. RIP.

— Chowkidar Narendra Modi (@narendramodi) April 9, 2019