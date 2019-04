ഗുണ്ടൂര്‍: ലോക്‌സഭ ആദ്യഘട്ട വോട്ടെടുപ്പില്‍ ആന്ധ്രപ്രദേശില്‍ പരക്കെ സംഘര്‍ഷം. തെരഞ്ഞെടുപ്പിനിടെ ടിഡിപി വൈആര്‍എസ് കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തകര്‍ ആക്രമണം അഴിച്ചുവിട്ടു. ഇരുക്കൂട്ടരും തമ്മിലുണ്ടായ സംഘര്‍ഷത്തില്‍ രണ്ടു പേര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ആന്ധ്രയിലെ അനന്ത്പുരിലാണ് സംഘര്‍ഷമുണ്ടായത്. ഒരു ടിഡിപി പ്രവര്‍ത്തകനും ഒരു വൈആര്‍എസ് പ്രവര്‍ത്തകനുമാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഇരുക്കൂട്ടരും തമ്മില്‍ പരസ്പരം കല്ലെറിയുകയായിരുന്നു.

#WATCH: Clash broke out between YSRCP and TDP workers in Puthalapattu Constituency in Bandarlapalli, Andhra Pradesh. Police resorted to lathi-charge pic.twitter.com/q7vxRIR0R8

— ANI (@ANI) April 11, 2019