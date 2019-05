ട്രെയിനില്‍ ഇരുന്നുറങ്ങുന്ന അമ്മയ്ക്ക് താങ്ങായി നില്‍ക്കുന്ന മകന്റെ വീഡിയോ വൈറലാകുന്നു. അമ്മ ചെരിഞ്ഞ് വീഴാതിരിക്കാന്‍ തന്റെ മാറോട് ചേര്‍ത്ത് പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് മകന്‍. ട്രെയിനിലെ സഹയാത്രികന്‍ പകര്‍ത്തിയ ദൃശ്യങ്ങള്‍ ചൈനീസ് ദിനപത്രമായ ചൈനീസ് ഡെയ്ലിയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പങ്കുവെച്ചത്. ഇതുവരെ മൂപ്പത്തിനാലായിരം പേരാണ് വീഡിയോ കണ്ടത്.

Thumbs-up! A little boy with a big heart cares for his mom, letting her fall asleep on his arm while he holds on to the handrail. #HeartwarmingMoments pic.twitter.com/ckUJGfyTe6

