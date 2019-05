ന്യൂഡല്‍ഹി: കേദാര്‍നാഥിലെ സന്ദർശനത്തിന് ശേഷം ഹിമാലയയാത്രയിലെ അനുഭവങ്ങള്‍ പങ്കുവെച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. രാജകീയം ഒപ്പം ഗംഭീരം. പ്രശാന്തവും ആത്മീയവും വളരെ പ്രത്യേകതയുള്ള എന്തോ ഒന്ന് ഹിമാലയത്തിനുണ്ട്. പര്‍വതങ്ങളിലേക്കുള്ള മടക്കം എല്ലായ്‌പ്പോഴും വിനയാന്വിതമാക്കുന്ന അനുഭവമാണെന്ന് അദ്ദേഹം ട്വിറ്ററിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്‌തു. ദ്വിദിന സന്ദര്‍ശനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഉത്തരാഖണ്ഡിലെത്തിയ പ്രധാനമന്ത്രി കേദാര്‍നാഥ്- ബദരീനാഥ് ക്ഷേത്രങ്ങള്‍ സന്ദര്‍ശിച്ചിരുന്നു.

Majestic and magnificent.

Serene and spiritual.

There is something very special about the Himalayas.

It is always a humbling experience to return to the mountains. pic.twitter.com/o01iPJ5dl3

— Chowkidar Narendra Modi (@narendramodi) May 19, 2019