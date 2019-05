ന്യൂഡല്‍ഹി: നോമ്പുകാലത്ത് ഭക്ഷണമൊന്നും എടുക്കാതെ വിമാനയാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരാള്‍ക്ക് സ്വാഭാവികമായും നോമ്പുതുറക്കാന്‍ വിമാനത്തില്‍ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തെ തന്നെ ആശ്രയിക്കേണ്ടിവരും. അത്തരത്തില്‍ യാത്ര ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തിക്ക്

എയര്‍ ഇന്ത്യ വിമാനത്തില്‍ വെച്ചുണ്ടായ ഹൃദയ സ്പര്‍ശിയായ ഒരു അനുഭവമാണ് സോഷ്യല്‍മീഡിയ വഴി വൈറലാകുന്നത്. നോമ്പുതുറക്കാന്‍ ഒരു കുപ്പിവെള്ളം മാത്രം ചോദിച്ചയാള്‍ക്ക് സാന്‍ഡ് വിച്ച് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള ഭക്ഷണം നല്‍കി കൈയടി നേടിയിരിക്കുകയാണ് എയര്‍ഇന്ത്യയിലെ എയര്‍ഹോസ്റ്റസ്.

റിഫാത്ത് ജാവൈദ് എന്ന മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകനാണ് കഴിഞ്ഞദിവസം എയര്‍ഇന്ത്യ വിമാനത്തിലെ അനുഭവം ട്വിറ്ററില്‍ പങ്കുവെച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുറിപ്പ് ഇങ്ങനെ-

ഗോരഖ്പുരില്‍നിന്ന് ഡല്‍ഹിയിലേക്കുള്ള യാത്രയിലായിരുന്നു ഞാന്‍. നോമ്പ് തുറക്കാനുള്ള സമയമായതിനാല്‍ ക്യാബിന്‍ ക്രൂ അംഗമായ മഞ്ജുളയുടെ അടുത്തുചെന്ന് ഞാന്‍ അല്പം വെള്ളം ചോദിച്ചു. അവര്‍ എനിക്ക് ഒരു ചെറിയ കുപ്പി വെള്ളം നല്‍കി. എന്നാല്‍ നോമ്പായതിനാല്‍ ഒരു വെള്ളകുപ്പി കൂടി തരാമോ എന്ന് ഞാന്‍ ചോദിച്ചു. എന്നാല്‍ എന്തിനാണ് നിങ്ങള്‍ സീറ്റില്‍ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റത് എന്നായിരുന്നു അവരുടെ മറുചോദ്യം. എന്നോട് തിരികെ സീറ്റില്‍ പോയിരിക്കാനും ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നാല്‍ നിമിഷങ്ങള്‍ക്കം രണ്ട് സാന്‍ഡ് വിച്ചുമായാണ് അവര്‍ എത്തിയത്. ഒപ്പം ഇനിയും വേണമെങ്കില്‍ ചോദിക്കാന്‍ മടിക്കേണ്ടെന്ന വാക്കും.

മഞ്ജുള എന്ന എയര്‍ഹോസ്റ്റസ് നല്‍കിയ സാന്‍ഡ് വിച്ചിന്റെ ചിത്രം സഹിതമായിരുന്നു റിഫാത്ത് ജാവൈദ് ഈ അനുഭവം ട്വിറ്ററില്‍ പങ്കുവെച്ചത്. എന്തായാലും എയര്‍ഇന്ത്യയിലെ ആ എയര്‍ഹോസ്റ്റസിനെ ഇപ്പോള്‍ കൈയടികളോടെ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് സോഷ്യല്‍മീഡിയ. ഇതാണ് ഇന്ത്യയുടെ സംസ്‌കാരമെന്നും മനുഷ്യത്വം മരിച്ചിട്ടില്ലെന്നുമായിരുന്നു ഈ ട്വീറ്റ് ഷെയര്‍ ചെയ്തവര്‍ കുറിക്കുന്നു.

On my way back to Delhi in @airindiain Alliance from Gorakhpur: Iftar time was nearing so I walked up to cabin crew member Manjula, asked for some water. She gave me a small bottle. I asked, “can I pls have 1 more bottle since I’m fasting?”

Manjula replied, “why did you… pic.twitter.com/QaMoAR5CqC

