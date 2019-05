വിമാനത്താവളത്തിൽ വ്യാജ ഇന്ത്യൻ കറൻസികളുമായി ആറു പേർ പിടിയിൽ

കാഠ്‌മണ്ഡു : വ്യാജ ഇന്ത്യൻ കറൻസികളുമായി ആറു പേർ പിടിയിൽ. നേപ്പാളിലെ കാഠ്‌മണ്ഡുവിൽ ട്രിബുവാൻ അന്തരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽവെച്ച് 2 നേപ്പാൾ സ്വദേശികളെയും, നാല് പാകിസ്ഥാൻ സ്വദേശികളെയുമാണ് നേപ്പാൾ പോലീസ് ഇന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. സംഭവത്തെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല.

Nepal Police arrested 4 Pakistanis and 2 Nepalis in possession of Fake Indian Currency Notes (FICN) at Tribhuvan International Airport in Kathmandu earlier today. pic.twitter.com/fLNTkZyaXJ

— ANI (@ANI) May 24, 2019