പാ​രീ​സ്: ഫ്ര​ഞ്ച് ഓ​പ്പണിലെ ആ​ദ്യ റൗ​ണ്ടി​ല്‍ തന്നെ വിം​ബി​ള്‍​ഡ​ണ്‍ ചാമ്പ്യ​ന്‍ ആം​ഗ്‌​ലി​ക് കെ​ര്‍​ബ​ര്‍ പുറത്തേക്ക്. ലോ​ക റാ​ങ്കിം​ഗി​ല്‍ 81 ാം സ്ഥാ​ന​ത്തു​ള്ള റ​ഷ്യയുടെ അ​ന​സ്താ​സി​യ പോ​ത​പോ​വ​ നേ​രി​ട്ടു​ള്ള സെ​റ്റു​ക​ള്‍ക്കാണ് ജർമൻ താരമായ ​ കെ​ര്‍​ബ​റെ തോൽപ്പിച്ചത്. ആ​ദ്യ​ത്തെ ഫ്ര​ഞ്ച് ഓ​പ്പ​ണ്‍ മ​ത്സ​രത്തിനാണ് അ​ന​സ്താ​സി​യ നിന്നിറങ്ങിയത്. സ്കോ​ര്‍: 6-4, 6-2

