ഇന്ത്യന്‍ റെയില്‍വേ കാറ്ററിംഗ് ആന്‍ഡ്‌ ടൂറിസം കോര്‍പ്പറേഷന്റെ (ഐ.ആര്‍.സി.ടി.സി) റെയില്‍വേ ടിക്കറ്റ് ബുക്കിംഗ് ആപ്പില്‍ അശ്ലീല പരസ്യം കാണിക്കുന്നുവെന്ന പരാതിയുമായി എത്തിയ യുവാവിനെ കണ്ടംവഴിയോടിച്ച് ഇന്ത്യന്‍ റെയില്‍വേ. അമിത് കുമാര്‍ എന്ന യുവാവാണ് പരാതിയുമായി രംഗത്തെത്തിയത്. ഐ.ആര്‍.സി.ടി.സി ബുക്കിംഗ് ആപ്പ് തുറക്കുമ്പോള്‍ അശ്ലീല പരസ്യങ്ങള്‍ കാണിക്കുന്നുവെന്നായിരുന്നു പരാതി. ഇത് വല്ലാത്ത ശല്യമാണെന്നും പ്രകോപനമുണ്ടാക്കുന്നുവെന്നും യുവാവ് കുറിച്ചിരുന്നു. റെയില്‍വേ മന്ത്രാലയത്തെയും, റെയില്‍വേ മന്ത്രി പിയുഷ് ഗോയലിനെയുമടക്കം ടാഗ് ചെയ്യാനും യുവാവ് മറന്നില്ല.

Irctc uses Googles ad serving tool ADX for serving ads.These ads uses cookies to target the user. Based on user history and browsing behaviour ads are shown. Pl clean and delete all browser cookies and history to avoid such ads .

-IRCTC Official

— Indian Railways Seva (@RailwaySeva) May 29, 2019