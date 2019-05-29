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ശ്രീലങ്കയിലേക്ക് പോകുന്നവർക്ക് മുന്നറിയിപ്പുമായി യുഎഇയും

May 29, 2019, 10:59 am IST
srilanka

ശ്രീലങ്കയിലേക്ക് പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ യാത്ര ഒഴിവാക്കണമെന്ന മുന്നറിയിപ്പുമായി യുഎഇയും. സുരക്ഷാ കാരണങ്ങളാലാണ് യാത്ര നീട്ടി വെക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് അധികൃതർ ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. യാത്ര ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ Twajudi സർവീസിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

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