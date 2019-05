View this post on Instagram

شرطة الشارقة تنقذ حياة شخص فقد السيطرة على قيادة مركبته بعد عطل في مثبت السرعة، عند معدل "125" كيلومتراً في الساعة بتوجيه من غرفة العمليات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة تمكنت إدارة المرور والدوريات بالقيادة، من أنقاذ أحد الأشخاص بعد تعطل مثبت السرعة بسيارتة على سرعة "125"كيلومتر/الساعة، وذلك عند نفق الرحمانية بالشارقة على طريق الإمارات قادماً من إمارة عجمان بأتجاهه إلى إمارة دبي. وقد تلقت غرفة العمليات المركزية بلاغاً من قائد المركبة في تمام الساعة الثانية ودقيقة واحدة من صباح اليوم الاربعاء الموافق 29 مايو الجاري يفيد فيها بتعطل مثبت السرعة في مركبته. وقال العقيد جاسم بن هده مدير إدارة العمليات بشرطة الشارقة، إنه فور تلقي البلاغ من الشخص قائد المركبة، تم التنسيق مع غرفة القيادة والسيطرة بشرطة دبي، وذلك لتأمين خط سير المركبة، كما تم التواصل مع السائق وتزويده بتعليمات السلامة، وربط حزام الأمان وإستخدام الأشارات الأربعة للمركبة لتنبيه الآخرين على الطريق. وأشار العقيد بن هده إلى أن خلو الطريق من السيارات في ذلك الوقت عزز من فرص عدم وقوع أي حادث، وتهدئة قائد المركبة من خلال التواصل معه، وتقديم عدة حلول للسيطرة على مركبته، وفي نفس الوقت قامت دورية شرطة الشارقة المتابعة للمركبة بالقيام بتصرف احترافي تمكنت من خلاله من ايقاف المركبة كلياً وبشكل آمن على سلامة السائق ومركبته عند منطقة "ورسان" بمدينة دبي وتقديم المساعدة اللازمة له. وأكد العقيد بن هده جاهزية شرطة الشارقة للتعامل مع كافة البلاغات الحالات المشابهة، والمواقف الطارئة، داعياً قائدي المركبات إلى التأكد من الصيانة الدورية والمستمرة لمركباتهم لتفادي حدوث مثل تلك المواقف، متمنياً السلامة لكافة مستخدمي الطريق. #شرطة_الشارقة #الإعلام_الأمني #أخبار_شرطة_الشارقة #رمضان_كريم #أمان_يا_رمضان ‏#shjpolice