എത്രകണ്ടാലും മതിവരില്ല; ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്തെ അമ്പരപ്പിച്ച ഈ ക്യാച്ച്- വീഡിയോ

എതിരാളികളുടെ പോലും കയ്യടിപ്പിക്കുന്ന പ്രകടനമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന പന്ത്രണ്ടാം എഡിഷന്‍ ലോകകപ്പിലെ ഉദ്ഘാടന മത്സരത്തില്‍ ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ഓള്‍റൌണ്ടര്‍ ബെന്‍ സ്റ്റോക്‌സ്.കഴ്ചവെച്ചത്. ലോകകപ്പ് ക്രിക്കറ്റിന്റെ ഉദ്ഘാടന മത്സരത്തില്‍ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കക്കെതിരെ സ്റ്റോക്‌സ് ഒരിക്കല്‍ കൂടി തന്നെ തന്നെ അടയാളപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു.

ബാറ്റെടുത്തപ്പോള്‍ റണ്‍ മെഷീനായ സ്റ്റോക്‌സ്, ഫീല്‍ഡില്‍ പറക്കുംതാരവുമായി. രണ്ടു കിടിലന്‍ വിക്കറ്റുകള്‍, പിന്നെ രണ്ടു മിന്നും ക്യാച്ചുകളും. അതില്‍ ഒന്നാകട്ടെ അവിശ്വസനീയ ക്യാച്ചും. ക്രിക്കറ്റ് ചരിത്രത്തിലെ എക്കാലത്തേയും മികച്ച ക്യാച്ചുകളില്‍ ഒന്നായിരിക്കും സ്റ്റോക്‌സ് ഇന്നലെ പറന്നെടുത്തത്. 24 റണ്‍സെടുത്ത പെഹ്‌ലുക്‌വായോ ഇംഗ്ലീഷ് ബോളര്‍മാരെ വിയര്‍പ്പിക്കുമെന്ന് തോന്നിപ്പിച്ച ഘട്ടത്തിലായിരുന്നു വീണ്ടുമൊരു ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയുള്ള ഷോട്ട്.

പക്ഷേ ആ പ്രദേശത്ത് ഫീല്‍ഡിലുണ്ടായിരുന്നത് സ്റ്റോക്‌സാണെന്നും അപകടകാരിയാണെന്നും പെഹ്‌ലുക്‌വായോ ഓര്‍ത്തിരിക്കില്ല. ബോണ്ടറി ലൈനിലേക്ക് പൊങ്ങിപ്പറന്ന പന്ത്, പിന്നിലേക്കോടി വില്ലുപോലെ വളഞ്ഞ് ഒറ്റക്കയ്യില്‍ സ്റ്റോക്‌സ് പിടിച്ചെടുത്തു. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കന്‍ ആരാധകരുടെ നെഞ്ചിടിപ്പ് നിലപ്പിച്ച നിമിഷമായിരുന്നു അത്.

Have you EVER seen a better catch? 🔥

Ben Stokes with a grab that has to be seen to be believed!#WeAreEngland #CWC19 pic.twitter.com/rpN04OxVTk

— ICC (@ICC) May 30, 2019