ബിജാപൂര്‍: പരിക്കേറ്റ യുവാവിന് രക്ഷകരായി സിആര്‍പിഎഫ് സൈനികര്‍. കട്ടിലില്‍ ചുമന്ന് ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചു. ചത്തീസ്ഗണ്ഡിലെ ബിജാപൂരിൽ ട്രാക്ടറില്‍ നിന്ന് വീണ അനന്തുവിനെയാണ് ഡെപ്യൂട്ടി കമാണ്ടന്‍റ് കമേഷ്വര്‍ സാഹുവിന്‍റെ കീഴില്‍ പെട്രോളിംഗ് നടത്തുകയായിരുന്ന സിആര്‍പിഎഫ് സൈനികര്‍ സഹായിച്ചത്. വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ട് ആയിരുന്നു സംഭവം.

Chhattisgarh: Personnel of CRPF's CoBRA battalion carried an injured man on a cot to hospital for 5 km in Bijapur, today. The man who had received injuries after falling off a tractor is undergoing treatment at a hospital and is now stable. pic.twitter.com/CDNwlQCqSw

— ANI (@ANI) May 31, 2019